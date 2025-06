Polizei und Stadt Koblenz präsentieren neues Logo der Seniorensicherheitsarbeit - Erinnerung an die bevorstehende Veranstaltung

Das neue landeseinheitliche Logo wird feierlich am 3. Juli 2025, um 10 Uhr im Rathaus der Stadt Koblenz präsentiert.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, dem Termin in Raum 103 beizuwohnen.

Frau Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, der Behördenleiter des PP Koblenz, Jürgen Süs, die Leiterin der Leitstelle Kriminalprävention, Frau Hanne Hall, Vertreterinnen und Vertreter der am Projekt beteiligten Kommunen und der Zentralen Prävention des Polizeipräsidium Koblenz sowie die Entwicklerinnen des Logos werden bei dem Termin anwesend sein.



Medienvertreter werden gebeten, sich vorab anzumelden: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle für die Zentrale Prävention des PP Koblenz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





