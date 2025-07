Polizei und Ordnungsamt kontrollieren erneut die Tuner- und Poserszene in Koblenz

Am Abend des 18.07.2025 kontrollierte das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Koblenz erneut den Altstadtbereich und das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz.



In fünf Fällen wurden PKWs festgestellt, die derart verändert waren, dass die Betriebserlaubnis jeweils erloschen war. In mehreren Fällen wurden zudem Fahrzeugführer kontrolliert, welche durch das verursachen von unnötigem Lärm aufgefallen waren. Gerade die sogenannten "Poser", welche die Ruhe von Anwohnern und unbeteiligten Dritten durch lautes Motoraufheulen, quietschende Reifen und laute Musikanlagen stören, sind immer wieder Inhalt von Bürgerbeschwerden.

Durch das Ordnungsamt wurde der Personenbeförderungsverkehr kontrolliert, wobei ebenfalls mehrere Verstöße festgestellt wurden. Außerdem wurde ein Augenmerk auf Falschparker, welche zum Teil wichtige Rettungswege oder besonders ausgewiesene Parkplätze widerrechtlich blockierten, gelegt.

Die Verkehrsteilnehmer, welche durch ihr Fehlverhalten auffällig wurden, erwartet nun jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.



