Polizei Simmern - Wochenendpressemeldung 28-30.11.2025

Er führte zuvor einen E-Scooter, stieg aber beim Erblicken der Polizei unvermittelt von seinem Roller ab, um diesen zu schieben. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war. Darüber hinaus ergaben sich Anzeichen einer aktuellen Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem 0,54 Promille. Bei der Durchsuchung der Person konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.



