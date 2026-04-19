Simmern
Polizei Simmern - Wochenendpressemeldung 17.-19.04.2026
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am Samstagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, wurden zwei Motorroller in Dillendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle händigten die 16-jährige Rollerfahrerin und der 16-jährige Rollerfahrer jeweils eine Mofa - Prüfbescheinigung aus. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge räumten die beiden Jugendlichen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ein, dass die von ihnen geführten Roller etwa 50 km/h bzw. 80 km/h schnell wären. Gegen die beiden Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Roller wurden sichergestellt. Ein Geschwindigkeitsgutachten wird nun die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit der beiden Fahrzeuge feststellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Str. 14
55469 Simmern

Telefon: 06761/9210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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