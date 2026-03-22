Polizei Simmern – Wochenendpressebericht vom 20-22.03.2026

In der Mehrzahl handelte es sich hierbei um Wildunfälle sowie Parkplatzunfälle mit geringem Sachschaden.



Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 20.03.2026 erlitt eine Person leichte Verletzungen an der Hand, als diese in Kastellaun mit ihrem PKW vom Fahrbahnrand losfuhr, den bevorrechtigten nachfolgenden PKW übersah und es zu einem Zusammenstoß kam. In einem weiteren Fall kam es auf der K46, Gemarkung Rheinböllen beim Abbiegen zur Kollision zweier LKW, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden.



Ebenfalls am Freitag, 20.03.2026 gerieten in Rheinböllen zwei Jugendliche in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Beide beteiligten erlitten hierbei leichte Verletzungen.



In der Nacht zu Samstag, 21.03.2026 wurde die Feuerwehr Simmern zu einem Brand in einer Kläranlage alarmiert. Ursächlich war ein technischer Defekt, der zu einem Schmorbrand mit entsprechender Rauchentwicklung führte. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Schmorbrandes verhindert werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.



Zudem wurde am Samstag, 21.03.2026 der Diebstahl eines Baustellenradios in Pleizenhausen gemeldet. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann und eine Frau dieses entwendeten und dann mit einem weißen Mercedes Sprinter mit ausländischer Kennzeichenkennung davonfuhren.

Die Ermittlungen in den genannten Fällen dauern an.



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