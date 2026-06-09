Simmern/Hsr
Polizei Simmern - Wochenendpressebericht vom 04.09.2026 - 06.09.2026
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Simmern/Hsr. (ots) - Ein 29-jähriger Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ist am Samstagmittag auf der L 218, unmittelbar hinter dem Ortsausgang Simmern in Fahrtrichtung Laubach, mit einem von ihm geführten E-Scooter gestürzt.

Lesezeit 1 Minute

Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, die in der Folge ärztlich behandelt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,13 Promille. Darüber hinaus verlief auch ein Drogenvortest positiv. Der Fahrzeugführer räumte zeitnahen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 29-jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Um seinen Führerschein muss er nicht bangen, diesen hatte er bereits in einem vorherigen Verfahren verloren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Str. 14
55469 Simmerrn

Telefon: 06761/9210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren