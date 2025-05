Polizei Simmern - Wochenendpressebericht vom 02.05.2025 - 04.05.2025

Der Fahrzeughalter konnte vor Ort in dem betreffenden PKW angetroffen werden. Er war zuvor mit diesem vorgefahren. Es konnte eine Übereinstimmung des Halters mit dem Fahrzeugführer der Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt werden. Bei der Prüfung der Fahrtüchtigkeit wurde darüber hinaus festgestellt, dass er zuvor unter dem Einfluss berauschender Mittel seinen PKW führte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte in Simmern ein bislang unbekannter Täter den in der W-O.-von Horn-Straße abgestellten PKW des Geschädigten. Das Fahrzeug wurde auf der Fahrer- und Beifahrerseite erheblich zerkratzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06761/9210 entgegen.



Am 04.05.2025 kam es gegen 01:00 Uhr in Benzweiler zu einer Rangelei zwischen mehreren Personen, welche zuvor dem Alkohol zusprachen. Der spätere Geschädigte wollte einem Dritten zur Hilfe kommen, wurde hierbei jedoch von einer Holzlatte, die der 53-jährige Beschuldigte zuvor von einem Mülleimer abgeschlagen hatte, getroffen. Der Geschädigte erlitt durch den einmaligen Schlag eine Kopfplatzwunde und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



