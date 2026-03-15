Polizei Simmern - Wochenendpressebericht 13.-15.03.2026

Die beiden Personen gerieten zunächst in einen verbalen Streit, wobei die jüngere der beiden Personen versuchte, den Älteren aus der Lokalität heraus auf die Fahrbahn zu ziehen. Bei diesem Vorhaben verletzte sich die ältere Person leicht am Arm. Die Personen wurden getrennt und die Polizei hinzugezogen. Bei der Anzeigenaufnahme gab der jüngere Mann an, dass er von seinem Kontrahenten sein ihm geliehenes Geld zurückgefordert habe. Der Ältere habe daraufhin im Rahmen der Übergabe die Geldscheine vor seinem Gesicht zerrissen. Außerdem, so der 22-Jährige, wäre er von seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierdurch verletzt worden. Es wurde gegen beide Personen ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum Geschehnisablauf dauern an. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.



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