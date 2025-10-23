Polizei Rheinland-Pfalz lädt ein zur 2. landesweiten "Crime Night" am 14. November 2025 - Polizeipräsidium Koblenz mit vier Veranstaltungen vertreten

Am Freitag, den 14. November 2025,

findet in ganz Rheinland-Pfalz die zweite "Crime Night" der Polizei

statt.



In Städten wie z.B. Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens oder

Trier warten spannende Events auf die Besucherinnen und Besucher: im

Mittelpunkt stehen das hautnahe Erleben, wie echte Ermittlerinnen und

Ermittler arbeiten, das Lösen fiktiver Kriminalfälle sowie das aktive

Mitwirken an der Spurensicherung - Seite an Seite mit Profis aus

Schutz- und Kriminalpolizei.

Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9.

Klasse, aber auch an alle, die sich schon in der Ausbildung oder im

Studium befinden und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu

informieren.

Neben den Mitmachaktionen bietet die Einstellungsberatung vor Ort

Informationen rund um den Polizeiberuf sowie um das Bachelorstudium

Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und

Kriminalpolizei.

Hier geht es nicht nur um Action, sondern auch um echte

Zukunftschancen.



Das Polizeipräsidium Koblenz ist mit insgesamt vier Veranstaltungen

in Koblenz, Neuwied, Montabaur und Remagen vertreten. In der Zeit von

17:00 - 20:00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über den

Polizeiberuf zu erfahren und sich interaktiv an der Veranstaltung zu

beteiligen. Die Teilnehmerzahl in Koblenz und Montabaur ist begrenzt,

in Neuwied und Remagen unbegrenzt.

Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie den

detaillierten Anmeldemodalitäten erhält man unter

www.polizei.rlp.de/crimenight



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle für den Sachbereich Aus- und Fortbildung

Bei Rückfragen: 0261-103-51141

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





