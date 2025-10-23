Polizei Rheinland-Pfalz lädt ein zur 2. landesweiten "Crime Night" am 14. November 2025 - Polizeipräsidium Koblenz mit vier Veranstaltungen vertreten

Am Freitag, den 14. November 2025,
findet in ganz Rheinland-Pfalz die zweite "Crime Night" der Polizei
statt.
In Städten wie z.B. Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens oder
Trier warten spannende Events auf die Besucherinnen und Besucher: im
Mittelpunkt stehen das hautnahe Erleben, wie echte Ermittlerinnen und
Ermittler arbeiten, das Lösen fiktiver Kriminalfälle sowie das aktive
Mitwirken an der Spurensicherung - Seite an Seite mit Profis aus
Schutz- und Kriminalpolizei.
Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9.
Klasse, aber auch an alle, die sich schon in der Ausbildung oder im
Studium befinden und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu
informieren.
Neben den Mitmachaktionen bietet die Einstellungsberatung vor Ort
Informationen rund um den Polizeiberuf sowie um das Bachelorstudium
Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und
Kriminalpolizei.
Hier geht es nicht nur um Action, sondern auch um echte
Zukunftschancen.
Das Polizeipräsidium Koblenz ist mit insgesamt vier Veranstaltungen
in Koblenz, Neuwied, Montabaur und Remagen vertreten. In der Zeit von
17:00 - 20:00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über den
Polizeiberuf zu erfahren und sich interaktiv an der Veranstaltung zu
beteiligen. Die Teilnehmerzahl in Koblenz und Montabaur ist begrenzt,
in Neuwied und Remagen unbegrenzt.
Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie den
detaillierten Anmeldemodalitäten erhält man unter
www.polizei.rlp.de/crimenight
