Koblenz
Polizei Mayen zieht positive Bilanz zur heutigen Großübung
Symbolbild
dpa

Mit Bezug auf die Pressemeldung von heute, 10.54 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die Übung vor Ort an der Carl-Burger-Schule in Mayen mittlerweile beendet ist.

Lesezeit 1 Minute



Verkehrsbeeinträchtigungen bestehen nicht mehr.

Geübt wurde ein lebensbedrohliches Szenario innerhalb des Schulgebäudes. Im Rahmen der realitätsnahen Übung konnten Einsatztaktiken und vorgegebene Handlungsabläufe entsprechend umgesetzt werden.

Das Zusammenspiel der beteiligten Behörden und Organisationen verlief aus Sicht der Übungsleitung problemlos.

Hervorzuheben ist der Einsatz eines mobilen ärztlichen Behandlungszentrums, das mittels Lkw vor Ort platziert und für die notwendigen Erstversorgungsmaßnahmen im Ernstfall bereitgestellt werden kann.

Der Leiter der Polizeiinspektion Mayen, EPHK Lothar Rink, zeigte sich mit dem Übungsablauf zufrieden:
"Nur durch regelmäßiges Üben verfestigen sich die Abläufe innerhalb einer Einsatzlage. Hierzu zählen neben taktischen Vorgehensweisen auch die Kommunikation innerhalb der Polizei sowie mit den beteiligten Behörden und Organisationen. Wir möchten für den Ernstfall gut aufgestellt sein".

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren