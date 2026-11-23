Zum Bundesweiten Vorlesetag haben mehr als 80 Polizeibeamtinnen und -beamte von der Polizeiinspektion Simmern bis zur Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler den Kindern in Kitas und Schulen vorgelesen. Am Nachmittag wurde die Stadtbibliothek Koblenz zur Bühne für ein buntes Programm rund ums Lesen.



Vormittags: Polizei zum Anfassen



Die Kinder erlebten die Polizei von einer ganz besonderen Seite. Neben spannenden Geschichten gab es jede Menge zum Staunen und Mitmachen: In vielen Einrichtungen rollten Streifenwagen auf den Hof, die Kolleginnen und Kollegen zeigten ihre Ausrüstung, und die Kinder durften selbst aktiv werden. Sie nahmen Fingerabdrücke und gestalteten ihren eigenen Dienstausweis. Manch kleiner "Kommissar" verließ die Lesestunde mit stolz geschwellter Brust.



Nachmittags: Lesefest in der Stadtbibliothek



Von 14 bis 17 Uhr lud das Polizeipräsidium gemeinsam mit der Stadtbibliothek Koblenz zum gemeinsamen Lesen ein. Den Auftakt machte Polizeipräsident Jürgen Süs. Danach lasen unter anderem der Kulturdezernent der Stadt Koblenz Ingo Schneider, Kolleginnen und Kollegen der Polizei-Puppenbühne sowie eine Polizistin aus der Pressestelle. Für ein besonderes Highlight sorgte "Otto", ein historischer Polizist, der die kleinen und großen Zuhörer mit auf eine Zeitreise nahm.



Auch abseits der Lesungen war einiges geboten: Es gab Polizeibilder zum Ausmalen, eine Button-Maschine, ein Polizeimotorrad zum Probesitzen sowie einen historischen Polizeibus und den modernen Streifenwagen zum Bestaunen. Die Veranstaltung war hervorragend besucht, und viele Familien nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit der Polizei und der Stadtbibliothek.



Leider mussten die angekündigten Diensthunde kurzfristig aufgrund einer Einsatzlage absagen. Hier galt leider, wie so oft, der Dienst vor.



Das Polizeipräsidium Koblenz bedankt sich bei der Stadtbibliothek Koblenz für die tolle Zusammenarbeit, bei allen Kitas und Schulen für die Gastfreundschaft und bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement.



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K. Zorn

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