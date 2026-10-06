Polizei kontrolliert Tuner-, Poser- und Raserszene





Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden zahlreiche Fahrzeuge überprüft. Die Anzahl der technisch veränderten Fahrzeuge bewegte sich dabei auf einem durchschnittlichen Niveau. Im Verlauf der Nacht wurden zudem wiederholt Fahrzeuge festgestellt, durch deren unangemessene Nutzung vermeidbarer und gemeinschädlicher Lärm verursacht wurde. Die betroffenen Fahrzeugführer zeigten sich bei den Kontrollen überwiegend uneinsichtig.



Die Verkehrsdirektion Koblenz unterstützte die Maßnahmen unter anderem durch den Einsatz des ProViDa-Systems sowie durch mobile Geschwindigkeitsmessungen auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz.



Ein Verkehrsteilnehmer wurde hierbei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Wenige Stunden später kehrte dieser offenbar zur Messstelle zurück und versuchte, sich an dem dort eingesetzten Geschwindigkeitsmessgerät zu schaffen zu machen. Ob hierbei eine Beschädigung oder eine Entwendung des Messgerätes beabsichtigt war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Die eingesetzten Polizeikräfte bemerkten den Mann und verhinderten dessen weiteres Vorgehen. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend. Das Geschwindigkeitsmessgerät wurde durch die Einwirkung lediglich verschoben und nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Eine erneute Ausrichtung und Einmessung des Gerätes war erforderlich.



In einem weiteren Fall entzog sich ein Fahrzeugführer einer Kontrolle, nachdem zuvor ein Verstoß im Zusammenhang mit der Poserszene festgestellt worden war. Der von ihm genutzte Pkw wurde später in der Roonstraße abgestellt. Der Fahrzeugführer flüchtete gemeinsam mit zwei von insgesamt drei Mitfahrerinnen.



Eine weitere Mitfahrerin, bei der es sich um die Tochter der Fahrzeughalterin handelte, verblieb vor Ort. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sie von der Nutzung des Pkw nichts wusste. Sie hatte den Fahrzeugschlüssel zuvor an den Fahrzeugführer überlassen. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Die Fahrzeughalterin meldete den Pkw anschließend als gestohlen. Nachdem das Fahrzeug durch das Ordnungsamt aufgefunden und der Polizeiinspektion Koblenz 1 gemeldet worden war, konnte die vermeintliche Diebstahlsanzeige vor Ort geklärt werden. Ein Diebstahl lag nach den bisherigen Erkenntnissen nicht vor.



Die Polizei Koblenz wird auch künftig entsprechende Kontrollmaßnahmen durchführen. Ziel ist es, Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden und insbesondere Gefahren und Beeinträchtigungen für andere Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner zu reduzieren.



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