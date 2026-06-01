Bendorf
Polizei kontrolliert Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 413 im Sayntal
Symbolbild
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dpa

Beamte der Polizeiinspektion Bendorf führten am Donnerstag, 28.05.2026, eine Geschwindigkeitskontrolle im Sayntal durch.

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Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den Verkehr auf einem Abschnitt der Bundesstraße 413 (B 413), auf dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt.

Die Bilanz der dreistündigen Maßnahme umfasst insgesamt 22 festgestellte Geschwindigkeitsverstöße. Auf vier Fahrzeugführer - darunter sowohl Pkw- als auch Motorradfahrer - kommt aufgrund der Höhe der Überschreitung ein Fahrverbot zu. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 129 km/h.

Die Polizeiinspektion Bendorf weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus und zur Vermeidung von Verkehrsunfällen auch weiterhin unregelmäßige Kontrollen auf der B 413 im Sayntal stattfinden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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