Polizei Koblenz probt für den Ernstfall

Am heutigen Donnerstag, 24.07.25 findet auf dem Gelände der Handwerkskammer Koblenz, August-Horch-Straße, von 08.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr eine polizeiliche Großübung statt, an der ca. 100 Einsatzkräfte teilnehmen werden. Interessierte Medienvertreter können sich unter 0151/10993641 mit der Übungsleitung, Herrn Schneider, in Verbindung setzen.

