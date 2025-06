Polizei Bendorf: Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugenhinweise erbeten

Im Zeitraum von Mo. 16.06.2025, gegen 18:00 Uhr, bis Dienstag, 17.06.2025, gegen 06:10 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter, ein in der Hüttenstraße abgestelltes Arbeitsfahrzeug angegangen und aus dem Inneren mehrere Werkzeuge entwendet.

Bendorf (ots) –



Im Zeitraum von Mo., 16.06.2025, gegen 18:00 Uhr, bis Dienstag, 17.06.2025, gegen 06:10 Uhr, wurde durch bisher unbekannte Täter, ein in der Hüttenstraße abgestelltes Arbeitsfahrzeug angegangen und aus dem Inneren mehrere Werkzeuge entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Nachfragen für Presseorgane:

Polizeiinspektion Bendorf

PHK Sinzig



Telefon: 02622/94020

pibendorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell