Polizei Bendorf, Brand in Kfz-Prüfstelle - hoher Sachschaden

Die Feuerwehr Bendorf war mit starken Kräften vor Ort. Die genaue Brandursache steht aktuell noch nicht fest, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Schaden wird derzeit auf einen unteren 6-stelligen Betrag beziffert.

Während der Löscharbeiten musste der Straßenabschnitt, zwischen Concordiastraße und August-Thyssen-Straße zeitweise gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Bendorf, der Rettungsdienst, der zuständige Energieversorger und die Polizei Bendorf.



