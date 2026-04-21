Bendorf
Polizei Bendorf, Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses - 2 Personen leicht verletzt

Symbolbild

dpa

Gegen 17:39 Uhr, kam es in Bendorf, in der Straße Am Röttchenshammer, zu einem Brandeinsatz.

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Küchenbereich einer Wohnung, im obersten Stockwerk, des Mehrfamilienhauses, zu einem Brandgeschehen. 2 Bewohner (60 und 13 Jahre alt) wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
Zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Wohnung selbst ist aktuell nicht bewohnbar. Der Rest des Hauses wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Im Einsatz waren starke Kräfte der Feuerwehr Bendorf, der Rettungsdienst und die Polizei Bendorf.

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Polizeiinspektion Bendorf
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Telefon: 02622/94020
pibendorf@polizei.rlp.de


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