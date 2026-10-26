Polizei Andernach startet Pilotprojekt - Neue Wildunfallzeichen sollen Tieren und Menschen helfen

Wildunfälle gehören gerade in den Herbst- und Wintermonaten zu den Gefahren im Straßenverkehr. Doch nicht immer endet ein solcher Zusammenstoß mit dem sofortigen Tod des Tieres. Häufig flüchten verletzte Wildtiere in angrenzende Wald- und Feldgebiete.



Um die Suche nach verletzten Tieren zu erleichtern und unnötiges Tierleid zu vermeiden, startet die Polizeiinspektion Andernach am 1. November 2026 gemeinsam mit der Kreisgruppe Mayen-Koblenz des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz e. V. ein neunmonatiges Pilotprojekt.



Im Mittelpunkt stehen 30 aufstellbare Wildunfallzeichen, die der Polizei von der Jägerschaft zur Verfügung gestellt werden. Sie sollen dabei helfen, Unfallstellen besser kenntlich zu machen und den zuständigen Jägerinnen und Jägern das Auffinden verletzter Tiere zu erleichtern. Gleichzeitig soll die bessere Kennzeichnung die Sicherheit der Personen erhöhen, die im Bereich der Unfallstelle nach verletztem Wild suchen. Bei den Wildunfallzeichen handelt es sich ausdrücklich nicht um neue amtliche Verkehrszeichen. Sie dienen ausschließlich dazu, die Unfallstellen für die beteiligten Einsatzkräfte und die zuständige Jägerschaft besser erkennbar zu machen. Eine Änderung bestehender Verkehrsregeln oder zusätzliche Verpflichtungen für Verkehrsteilnehmende sind mit dem Pilotprojekt nicht verbunden.



Während der neunmonatigen Pilotphase werden Polizei und Jägerschaft gemeinsam Erfahrungen sammeln und auswerten, wie sich die Wildunfallzeichen im Einsatz bewähren.



Die Polizei appelliert zugleich an alle Verkehrsteilnehmenden: Wer in einen Wildunfall verwickelt wird, sollte die Unfallstelle absichern, die Polizei verständigen und verletzten Tieren nicht selbst nachgehen. So können weitere Gefahren vermieden und eine fachgerechte Nachsuche ermöglicht werden.



Mit dem gemeinsamen Projekt setzen Polizei und Jägerschaft ein Zeichen für gelebten Tierschutz, gegenseitige Unterstützung und mehr Sicherheit auf unseren Straßen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921 0

Dienststellenleitung, POR Hoch





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell