Plaidt - Nachtragsmeldung Verkehrsunfall Einmündung B256 / L117

Am Samstag, 26.07.2025, kam es gegen 11:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B256 / L117 in Plaidt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 54-jähriger Motorradfahrer an der Einmündung von der B256 kommend, nach links auf die L117 abbiegen.

Während dem Abbiegevorgang übersah ein PKW-Fahrer, welcher von der L117 nach links auf die B256 abbog, das Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer sowie seine Sozia kamen hierdurch zu Fall.

Beide wurden durch den Sturz verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Der Motorradfahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, seine Sozia leichte Verletzungen.

Die Kreuzung musste zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



