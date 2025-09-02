Pkw-Vollbrand



Der Pkw einer 35-jährigen Dame aus dem Raum Freiburg geriet vermutlich infolge eines technischen Defektes aus dem Motorraum ausgehend in Brand.

Sie konnte ihren Pkw auf den Standstreifen lenken, ihr Kleinkind von der Rückbank aus dem Fahrzeug nehmen, anschließend den mit einem Pferd beladenen Anhänger abkoppeln und somit Schlimmeres verhindern.

Der Pkw brannte komplett aus.

Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr Pellenz war mit 14 Kräften und 4 Fahrzeugen im Löscheinsatz. Weiterhin waren die Autobahnmeisterei Mendig und die Autobahnpolizei Mendig im Einsatz.

Die Richtungsfahrbahn Ludwighafen war für ca. 45 Minuten voll gesperrt, es gab einen Rückstau von ca. 5 km.

Der Sachschaden dürfte sich im oberen 4-stelligen Bereich bewegen.

Das Pferd konnte vorübergehend in einem nahegelegenen Pferdehof untergebracht werden.

Die Polizei weist erneut ausdrücklich darauf hin, dass bereits bei stockendem Verkehr Rettungsgassen zu bilden sind !



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig

Laacher-See-Str. 15 d

56743 Mendig

Telefon: 02652-97950





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell