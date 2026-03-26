PKW-Vollbrand PPL Landsberg a.d.W.

Der brennende PKW stand auf dem Verzögerungsstreifen zum Parkplatz Landsberg a.d.W., an der BAB 3, FR Köln, km 72.

Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.



Neben der Polizeiautobahnstation Montabaur waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Ransbach-Baumbach und des Rettungsdienstes im Einsatz.



Die Richtungsfahrbahn Köln war für ca. 40 Minuten vollgesperrt und konnte nach ca. 1h wieder komplett freigegeben werden. Der Parkplatz Landsberg ist wieder befahrbar.



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