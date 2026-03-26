Sessenhausen
PKW-Vollbrand PPL Landsberg a.d.W.
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 26.03.2026 gegen 16:50 Uhr kam es, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, zu einem PKW-Vollbrand.

Der brennende PKW stand auf dem Verzögerungsstreifen zum Parkplatz Landsberg a.d.W., an der BAB 3, FR Köln, km 72.
Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Neben der Polizeiautobahnstation Montabaur waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Ransbach-Baumbach und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Richtungsfahrbahn Köln war für ca. 40 Minuten vollgesperrt und konnte nach ca. 1h wieder komplett freigegeben werden. Der Parkplatz Landsberg ist wieder befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth

Telefon: 0260293270


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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