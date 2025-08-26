PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mit falschem Kennzeichen geführt

Am 25.08.25 wurde ein PKW und die beiden Insassen in Lahnstein einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem waren an seinem PKW falsche Kennzeichen angebracht. Der Beifahrer hatte zudem einen Haftbefehl, der ebenfalls vollstreckt wurde.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.



