PKW überschlägt sich mehrfach - Insassen nur leicht verletzt



Die eingesetzten Streifenbesatzungen konnten tatsächlich an der angegebenen Örtlichkeit einen PKW Opel Meriva aus dem Kölner Raum feststellen, der mit der Front auf der Mittelschutzplanke und mit dem Rest quer auf dem linken Fahrstreifen stand. Auf dem Seitenstreifen konnte weiterhin ein Frankfurter Volvo XC 90 festgestellt werden, der auf der Fahrerseite erheblich beschädigt war.

Vor Ort konnten die Beamten ein DASH-Cam Video eines Unfallzeugen sichern. Demnach kam der Opel Meriva zunächst auf dem linken Fahrstreifen fahrend nach links von der Fahrbahn ab in die dortige Bankette. Der 54 jährige Fahrzeugführer lenkte stark gegen und kollidierte im weiteren Verlauf auf dem mittleren Fahrstreifen mit dem SUV. In Folge dieser Dynamik begann der Meriva sich achtmal über den mittleren und den linken Fahrstreifen zu überschlagen, um letztlich auf der Mittelschutzplanke zum Stehen zu kommen.

Der Fahrer und seine 44 jährige Ehefrau und Beifahrerin erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden unmittelbar von Ersthelfern mit fachlich medizinischem Hintergrund versorgt.

Sie wurden im Anschluss vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die BAB 3 war in Folge der Unfallaufnahme und anschließender Fahrbahnreinigung für die Dauer von über einer Stunde voll gesperrt, was zu erheblichem Rückstau und Verkehrsbehinderungen im Rückreiseverkehr des Wochenendes in Richtung Köln führte.

Neben der Autobahnpolizei waren die FFW Nentershausen mit starken Kräften, die Autobahnmeisterei Heiligenroth, der Rettungsdienst mit drei RTWs und zwei NEFs und der örtliche Abschleppdienst im Einsatz.



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