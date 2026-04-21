Pkw stark beschädigt-Unfallstelle gesucht

Dem vor Ort befindlichen, stark alkoholisierten Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eröffnet. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde sichergestellt. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, die derzeit unbekannte Unfallörtlichkeit zu finden. Daher werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu einem möglichen Unfallgeschehen geben können oder entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.



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