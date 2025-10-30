Höhr-Grenzhausen
PKW kollidiert mit Wildschweinrotte – aktuelle Vollsperrung

Am 30.10.2025 gegen 04:13 Uhr ereignete sich auf er BAB 48, in Fahrtrichtung Trier, auf Höhe des Kilometers 7,5 ein Wildunfall, bei dem ein PKW mit einer Wildschweinrotte kollidierte.

Der PKW-Fahrer wurde durch die Kollision nicht verletzt.

Aufgrund des Trümmerfeldes ist die Richtungsfahrbahn Trier aktuell vollgesperrt. Der Verkehr wird über den Parkplatz Mühlholz an der Unfallstelle vorbei geleitet.

