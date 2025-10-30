PKW kollidiert mit Wildschweinrotte – aktuelle Vollsperrung

Der PKW-Fahrer wurde durch die Kollision nicht verletzt.
Aufgrund des Trümmerfeldes ist die Richtungsfahrbahn Trier aktuell vollgesperrt. Der Verkehr wird über den Parkplatz Mühlholz an der Unfallstelle vorbei geleitet.
