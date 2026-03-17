Pkw kollidiert mit Mauer – Polizei sucht Zeugen

Ein Pkw war nach einem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Mauer kollidiert. Der Pkw wurde nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.



Laut Zeugenaussagen war der Pkw zusammen mit einem zweiten Fahrzeug zuvor durch starkes Beschleunigen aufgefallen.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder in anderer Weise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

PHK Floeth



Telefon: 02622-94020



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