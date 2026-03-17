Vallendar, Heerstraße
Pkw kollidiert mit Mauer – Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Montag, dem 16.03.2026, kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heerstraße in Vallendar.

Ein Pkw war nach einem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Mauer kollidiert. Der Pkw wurde nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Laut Zeugenaussagen war der Pkw zusammen mit einem zweiten Fahrzeug zuvor durch starkes Beschleunigen aufgefallen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder in anderer Weise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren