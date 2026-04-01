Pkw flüchtet vor Verkehrskontrolle und verursacht Unfall

Als die eingesetzten Beamten an den Pkw herantraten, beschleunigte der Pkw unvermittelt und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Eine unmittelbar eingeleitete Verfolgung führte letztlich bis auf die Horcheimer Höhe in die Straße "Am Dornsbach", wo das flüchtende Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt mit zwei parkenden Pkws kollidierte. Der flüchtende Pkw sowie eines der beschädigten Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Unfall führte zu regem Interesse unter den Anwohnern der angrenzenden Mehrfamilienhäuser. Die zuvor identifizierte und polizeibekannte Fahrerperson flüchtete und konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr aufgegriffen werden. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.



Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.



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