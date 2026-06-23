Pkw-Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Am frühen Dienstagmorgen, wurde in der Engerser Landstraße, ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der 26-jährigen Fahrerin konnten Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte dies. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen.



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