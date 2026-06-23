Bendorf
Pkw-Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am frühen Dienstagmorgen, wurde in der Engerser Landstraße, ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der 26-jährigen Fahrerin konnten Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte dies. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen für Presseorgane:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622/94020
pibendorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren