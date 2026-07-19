Der Geschädigte hatte das Fahrzeug gegen 23:30 Uhr abgestellt und den Diebstahl am Sonntag gegen 11:00 Uhr bemerkt. Besonders Zeugen, die im Zeitraum zwischen 00:20 Uhr und 00:30 Uhr den Alarm oder andere verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
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PKW Diebstahl
Der Geschädigte hatte das Fahrzeug gegen 23:30 Uhr abgestellt und den Diebstahl am Sonntag gegen 11:00 Uhr bemerkt. Besonders Zeugen, die im Zeitraum zwischen 00:20 Uhr und 00:30 Uhr den Alarm oder andere verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.