PKW Brand an der BAB 3

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW in Vollbrand. Die Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die alarmierten Feuerwehren aus Nentershausen und Ruppach-Goldhausen hatten den Brand schnell unter Kontrolle und das Fahrzeug gelöscht.

Ein technischer Defekt dürfte für den Brandausbruch ursächlich gewesen sein.

Nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr wieder ungehindert an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden und die Fahrbahnsperrungen wurden sukzessive aufgehoben. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von etwa drei Kilometern Länge.



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