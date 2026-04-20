Heiligenroth
PKW Brand an der BAB 3
Symbolbild

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dpa

Am Sonntag, den 19.04.2026 gegen 20:27 Uhr erhält die Polizeiautobahnstation Montabaur die Mitteilung über einen brennenden PKW an der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, KM 90,150.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW in Vollbrand. Die Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.
Die alarmierten Feuerwehren aus Nentershausen und Ruppach-Goldhausen hatten den Brand schnell unter Kontrolle und das Fahrzeug gelöscht.
Ein technischer Defekt dürfte für den Brandausbruch ursächlich gewesen sein.
Nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr wieder ungehindert an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden und die Fahrbahnsperrungen wurden sukzessive aufgehoben. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von etwa drei Kilometern Länge.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur
Telefon: 02602/93270


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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