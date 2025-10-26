PI Simmern – Wochenendpressebericht / Zeugenaufruf

Der Fahrzeugführer des weißen PKW Suzuki mit britischer Zulassung (gelbes Kennzeichenschild) führte sein Fahrzeug auf dem gesamten Streckenabschnitt derart unsicher, dass es laut Zeugenaussagen mehrfach zu gefährlichen Verkehrssituationen, anfänglich mit dem Gegenverkehr, anschließend mit den Überholern kam. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des betreffenden Fahrzeugs gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Simmern 06761/9210 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Simmern

Bingener Str. 14

55469 Simmern



Telefon: 06761/9210





