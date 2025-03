PI Simmern: Wochenendpressebericht 28.02. - 02.03.

1. Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss



Am Freitag, gegen 19:20 Uhr, befuhr der 36-jährige Fahrzeugführer eines Opel "Insignia" die L223 in Fahrtrichtung Pleizenhausen. Nach momentanen Erkenntnissen kam der 36-jährige von der Fahrbahn ab, weil dieser die Kontrolle über den von ihm gefahrenen PKW verlor. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten durch die polizeilichen Kräfte deutliche Zeichen festgestellt werden, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Ein entsprechender Schnelltest bestätigte dies. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 36-jährige und auch seine 11-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt.



2. Fastnachtsumzug Simmern



2.1 Körperliche Auseinandersetzungen



Im Nachgang des Fastnachtsumzuges kam es im Bereich des Hotel "Moxy" ,gegen 17 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 alkoholisierten 18-jährigen. Einer der beiden Kontrahenten wurde wegen des Verdachts einer Gehirnerschütterung medizinischer Versorgung zugeführt. Auf beide Beteiligten kommt nun ein Strafverfahren zu.



Auch ein Strafverfahren kommt auf einen 23-jährigen zu, welcher ein junges Pärchen, gegen 19:30 Uhr im Bereich der Schulstraße, augenscheinlich grundlos angegriffen und geschlagen hat. Dem 23-jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam.



Gegen 19:00 Uhr kam es im Bereich der Zeughausstraße zu einer Streitigkeit zwischen 2 Jugendgruppen, in dessen Verlauf Pfefferspray eingesetzt wurde, wodurch ein 23-jähriger Verletzungen erlitt. Der 16-jährige Beschuldigte flüchtete vom Ort des Geschehens, konnte jedoch von den polizeilichen Kräften im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Der augenscheinlich alkoholisierte 16-jährige beleidigte die anwesenden Polizeikräfte während der folgenden Befragung fortlaufend. Im Anschluss wurde der junge Mann seiner Mutter übergeben.



2.2. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Im Rahmen von Anschlussfeierlichkeiten in der Hunsrückhalle wurde eine 22-jährige Besucherin, aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, von den vor Ort befindlichen Securitykräften der Veranstaltung verwiesen. Die 22-jährige war hiermit nicht einverstanden und schlug einen Mitarbeiter der Security auf die Nase. Auch 2 Mitarbeiter des vor Ort anwesenden Ordnungsamtes wurden von der jungen Frau geschlagen und getreten, sodass diese im Anschluss gefesselt werden musste. Im weiteren Verlauf wurde einer Polizeibeamtin durch die Beschuldigte gegen den Kopf getreten. Bei der jungen Frau konnten im Anschluss Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Alle Beteiligten Sicherheitskäfte und auch die Polizeibeamtin wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Auf die 22-jährige kommen nun diverse Strafverfahren zu.



