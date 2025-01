PI Simmern: Wochenendpressebericht 17.1 - 19.1

Simmern ( Hunsrück ) (ots) - Unfallflucht: Am 19.01.2025 kam es zwischen 09:15 Uhr und 12:45 Uhr in 55494 Rheinböllen zu einer Verkehrsunfallflucht in der Simmerner Straße.

Ein dort auf Höhe der Hausnummer 27 am Straßenrand geparkter VW Golf wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug am Außenspiegel gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen ihm obliegenden Pflichten nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



Verkehrskontrolle:



Am 19.01 konnten die Beamten der Polizeiinspektion Simmern in 55481 Kirchberg einen 48-jährigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Kontrollmaßnahme stellte sich heraus, dass der 48-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf diesen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14,

Telefon: 06761/9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell