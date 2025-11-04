PI Boppard – Sachbeschädigungen an Pkws



Ein bisher unbekannter Täter beschädigte die Fahrzeuge, indem er vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes jeweils ein Pentagramm (fünfzackiger Stern) in den Lack der Fahrzeug kratzte.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 2800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Boppard telefonisch unter der 06742/8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de



