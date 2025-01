PI Andernach, Serie von Sachbeschädigungen in der Nacht vom 10.01.2025 auf den 11.01.2025 - Zeugen gesucht!

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Ortslage Plaidt zu mehreren Sachbeschädigungen.

In diesem Zusammenhang wurde u.a. eine Vielzahl von Fahrzeugen durch Farbschmierereien beschädigt.

Anwohner, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



