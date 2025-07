PI Andernach, Fahrer kollidiert mit mehreren geoparkten Fahrzeugen

Am Donnerstag, den 10.07.2025 kam es im Bereich der Kurfürstenstraße in Mülheim-Kärlich zu einem Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.



An der Unfallstelle konnte anhand von mehreren unabhängigen Verkehrsunfallzeugen ermittelt werden, dass der Unfallverursacher die Kurfürstenstraße in absteigender Richtung befuhr.

Während der Fahrt kollidierte der 88-jährige Fahrzeugführer mit mehreren am Straßenrand geparkten Fahrzeugen, ehe er letztlich auf Höhe der Hausnummer 49 mit einem weiteren geparkten PKW zusammenstieß und zum Stillstand kam.

Der Unfallverursacher wurde infolge des Verkehrsunfalles verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zwei Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich belaufen.



