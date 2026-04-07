Phosphorhandgranate löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Der dosenähnliche Gegenstand konnte zunächst durch die Feuerwehr nicht einfach abgelöscht werden. Er fing stets wieder an zu flammen und brachte Rauch hervor. Aufgrund der unklaren Lage bestand der Verdacht, dass es sich um ein altes Kampfmittel handelte. Nach Hinzuziehung des Kampfmittelräumdienstes konnte bestätigt werden, dass es sich um eine amerikanische Phosphorhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte, welche als Nebenwaffen eingesetzt wurden. Die Granate konnte ohne Beeinflussung der Umwelt erfolgreich abtransportiert werden. Vermutlich löste die Granate aufgrund ihrer Verwitterung und dem damit verbundenen Sauerstoffkontakt eigenständig aus.



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