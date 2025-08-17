Personenkontrolle mit anschließender Gewahrsamnahme in Metternich

Die Person war bereits am Morgen, nur mit einem OP-Kittel eines Krankenhauses bekleidet, im Bereich des Hauptbahnhofes aufgefallen.



Im Rahmen der Kontrolle leistete der kräftige Mann den Anweisungen der Polizei keine Folge und musste entsprechend fixiert werden. Dabei kam es zum Einsatz von Pfefferspray. Die Gewahrsamnahme und anschließende Verbringung in ärztliche Obhut erfolgte mittels weiterer Polizeikräfte.



Der Mann war unbewaffnet. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keiner Zeit. Aus polizeilicher Sicht wurden mehrere Strafanzeigen gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.



