Koblenz Personenfahndung nach dem 16-jährigen Niou A. - Erledigung Polizeipräsidium Koblenz (ots) 16.09.2026, 15:33 Uhr

i Symbolbild Armin Weigel/dpa

Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 15.09.26, 12.51 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Niou A. wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle O. Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.

Koblenz (ots) -



Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 15.09.26, 12.51 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Niou A. wohlbehalten angetroffen werden konnte.



Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O.Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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