Koblenz
Personenfahndung nach dem 16-jährigen Niou A. - Erledigung
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 15.09.26, 12.51 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Niou A. wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle O. Jutz Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ppkoblenz.

Koblenz (ots) -

Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 15.09.26, 12.51 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Niou A. wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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