Koblenz (ots) -
Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 15.09.26, 12.51 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Niou A. wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.
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Personenfahndung nach dem 16-jährigen Niou A. - Erledigung
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