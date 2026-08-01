Öffentlichkeitswirksamer Widerstand durch verwirrte Person





In einer zweiten Meldung wurde gemeldet, dass die Person sich in der Ortschaft Schnellbach aggressiv verhalte.



Die Person konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Simmern in der Ortschaft Bickenbach, Zuständigkeitsbereich Polizeiinspektion Boppard, angetroffen und kontrolliert werden.



Im Verlauf der Kontrolle musste die Person zur Verhinderung von Straftaten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hiergegen leistete die Person erheblichen Widerstand.



Die Person konnte letztlich nur unter Hinzuziehung von Unterstützungskräften und erheblichem Kraftaufwand gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.



Die eingesetzten Einsatzkräfte blieben unverletzt, der Beschuldigte zog sich im Zuge seiner Widerstandshandlungen oberflächliche Verletzungen zu.



Beim Beschuldigten handelte es sich um einen 26-jährigen Deutschen aus Bayern.



Der Polizeieinsatz entfaltete aufgrund zahlreicher Schaulustiger erhebliche Öffentlichkeitswirkung.



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Polizeiinspektion Boppard

Cohen, PHK

Tel. 06742/809-0

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