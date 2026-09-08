Öffentlichkeitsfahndung - Zwei Mädchen (13 Jahre und 19 Jahre) aus Dreikirchen vermisst

Seit gestern Abend, dem 07.09.2026 gegen 23:45 Uhr werden die 13-jährige Ronya-Julie S. nund ihre 19-jährige Freundin Shana D. vermisst. Personenbeschreibung Ronya-Julie: ca. 150cm schlank hellblonde Haare bis Bauchhöhe trägt Zahnspanhe Bekleidung: bordeauxroter Kapuzenpulli schwarzen Jeanshose Personenbeschreibung Shana: schlank, westeuropäische Erscheinung blonde, schulterlange Haare Bekleidung: langen schwarzen Leggins schwarzen Harley Davidson-Jacke Es ist nicht auszuschließen, dass sich die beiden Vermissten in einer hilflosen Lage befinden.

Koblenz (ots) -



Seit gestern Abend, dem 07.09.2026 gegen 23:45 Uhr werden die 13-jährige Ronya-Julie S.nund ihre 19-jährige Freundin Shana D. vermisst.



Personenbeschreibung Ronya-Julie:



ca.150cm schlank hellblonde Haare bis Bauchhöhe trägt Zahnspanhe



Bekleidung:



bordeauxroter Kapuzenpulli schwarzen Jeanshose



Personenbeschreibung Shana:



schlank, westeuropäische Erscheinung blonde, schulterlange Haare



Bekleidung:



langen schwarzen Leggins schwarzen Harley Davidson-Jacke



Es ist nicht auszuschließen, dass sich die beiden Vermissten in einer hilflosen Lage befinden.



HINWEIS: Die beiden Mädchen sind mit einem weißen Pferd unterwegs, welches von einem Pferdehof entwendet wurde.



Link zur Fahndung: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/zwei-maedchen-13-jahre-und-19-jahre-aus-dreikirchen-vermisst (https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/zwei-maedchen-13-jahre-und-19-jahre-aus-dreikirchen-vermisst)



Hinweise bitte an Polizeiinspektion Montabaur 02602 9226 - 0 oder Kriminalinspektion Montabaur 02602 9226 - 212



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

K. Zorn

Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell