Öffentlichkeitsfahndung - Zwei Mädchen (13 Jahre und 19 Jahre) aus Dreikirchen vermisst

Koblenz (ots) -
Seit gestern Abend, dem 07.09.2026 gegen 23:45 Uhr werden die 13-jährige Ronya-Julie S.nund ihre 19-jährige Freundin Shana D. vermisst.
Personenbeschreibung Ronya-Julie:
ca.150cm schlank hellblonde Haare bis Bauchhöhe trägt Zahnspanhe
Bekleidung:
bordeauxroter Kapuzenpulli schwarzen Jeanshose
Personenbeschreibung Shana:
schlank, westeuropäische Erscheinung blonde, schulterlange Haare
Bekleidung:
langen schwarzen Leggins schwarzen Harley Davidson-Jacke
Es ist nicht auszuschließen, dass sich die beiden Vermissten in einer hilflosen Lage befinden.
HINWEIS: Die beiden Mädchen sind mit einem weißen Pferd unterwegs, welches von einem Pferdehof entwendet wurde.
Link zur Fahndung: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/zwei-maedchen-13-jahre-und-19-jahre-aus-dreikirchen-vermisst (https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/zwei-maedchen-13-jahre-und-19-jahre-aus-dreikirchen-vermisst)
Hinweise bitte an Polizeiinspektion Montabaur 02602 9226 - 0 oder Kriminalinspektion Montabaur 02602 9226 - 212
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
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Telefon: 0261-103-50022
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