Koblenz
Öffentlichkeitsfahndung - Zwei Mädchen (13 Jahre und 19 Jahre) aus Dreikirchen vermisst
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Carsten Rehder/dpa

Seit gestern Abend, dem 07.09.2026 gegen 23:45 Uhr werden die 13-jährige Ronya-Julie S. nund ihre 19-jährige Freundin Shana D. vermisst. Personenbeschreibung Ronya-Julie: ca. 150cm schlank hellblonde Haare bis Bauchhöhe trägt Zahnspanhe Bekleidung: bordeauxroter Kapuzenpulli schwarzen Jeanshose Personenbeschreibung Shana: schlank, westeuropäische Erscheinung blonde, schulterlange Haare Bekleidung: langen schwarzen Leggins schwarzen Harley Davidson-Jacke Es ist nicht auszuschließen, dass sich die beiden Vermissten in einer hilflosen Lage befinden.

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Koblenz (ots) -

Seit gestern Abend, dem 07.09.2026 gegen 23:45 Uhr werden die 13-jährige Ronya-Julie S.nund ihre 19-jährige Freundin Shana D. vermisst.

Personenbeschreibung Ronya-Julie:

ca.150cm schlank hellblonde Haare bis Bauchhöhe trägt Zahnspanhe

Bekleidung:

bordeauxroter Kapuzenpulli schwarzen Jeanshose

Personenbeschreibung Shana:

schlank, westeuropäische Erscheinung blonde, schulterlange Haare

Bekleidung:

langen schwarzen Leggins schwarzen Harley Davidson-Jacke

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die beiden Vermissten in einer hilflosen Lage befinden.

HINWEIS: Die beiden Mädchen sind mit einem weißen Pferd unterwegs, welches von einem Pferdehof entwendet wurde.

Link zur Fahndung: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/zwei-maedchen-13-jahre-und-19-jahre-aus-dreikirchen-vermisst (https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/zwei-maedchen-13-jahre-und-19-jahre-aus-dreikirchen-vermisst)

Hinweise bitte an Polizeiinspektion Montabaur 02602 9226 - 0 oder Kriminalinspektion Montabaur 02602 9226 - 212

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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