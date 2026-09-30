Unnau
Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter schwerer Brandstiftung
Symbolbild

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dpa

In der Nacht auf Freitag, den 10.04.2026 gegen 03:40 Uhr begab sich ein unbekannter Täter fußläufig zu einem Haus in der Schwimmbadstraße in 57648 Unnau.

Lesezeit 1 Minute

Dort war das Fahrzeug der Bewohner abgestellt. Dieses stand unmittelbar neben der Hauswand, einer Garage unter dem Balkon.
Der Täter, der mit einer dunkleren Steppjacke, dunkler Hose, hellen Schuhen, einer hellen Kappe und einer Brille bekleidet war, führte einen Benzinkanister mit sich. Der Täter schüttete das Benzin über das Auto und zündete dies an, wodurch eine Stichflamme und ein Brand am Fahrzeug entstand. Er flüchtete fußläufig. Aufgrund des Brandes wurden die umliegenden Hauswände und der Balkon über dem Fahrzeug beschädigt, sowie die Garage und ein Motorroller. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal abrufbar: https://s.rlp.de/QC7U9OY

Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?

Hinweise bitte per Mail an kimontabaur(at)polizei.rlp.de oder telefonisch an die Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662 95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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