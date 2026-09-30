Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter schwerer Brandstiftung

Dort war das Fahrzeug der Bewohner abgestellt. Dieses stand unmittelbar neben der Hauswand, einer Garage unter dem Balkon.

Der Täter, der mit einer dunkleren Steppjacke, dunkler Hose, hellen Schuhen, einer hellen Kappe und einer Brille bekleidet war, führte einen Benzinkanister mit sich. Der Täter schüttete das Benzin über das Auto und zündete dies an, wodurch eine Stichflamme und ein Brand am Fahrzeug entstand. Er flüchtete fußläufig. Aufgrund des Brandes wurden die umliegenden Hauswände und der Balkon über dem Fahrzeug beschädigt, sowie die Garage und ein Motorroller. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal abrufbar: https://s.rlp.de/QC7U9OY



Wer kann Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?



Hinweise bitte per Mail an kimontabaur(at)polizei.rlp.de oder telefonisch an die Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662 95580.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell