Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt



Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der

Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Teilweise schwer verletzt wurde dessen 61-jährige getrennt lebende

Ehefrau, ein 41-jähriger enger Verwandter sowie ein 14-jähriges

Mädchen, ebenfalls aus dem näheren Verwandtenkreis.

Der dringend tatverdächtige, 66-jährige Mario A. aus Betzdorf,

verließ unmittelbar nach der Tat den Tatort und ist derzeit

unbekannten Aufenthalts. Die Polizei fahndet mit starken Kräften im

Bereich Betzdorf und Umgebung.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der flüchtige Täter die

Waffe, ein Messer, noch bei sich führt. Eine Gefährdung der

Bevölkerung erscheint vor dem Hintergrund, dass sich die Tat im

engeren familiären Umfeld ereignet hat, unwahrscheinlich, kann zum

derzeitigen Stand jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.



Sollte die gesuchte Person angetroffen werden, rät die Polizei

dringend davon ab, die Person anzusprechen.



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/YhTgzGe eingesehen werden.



Hinweise nimmt die Polizei unter 02741/926 241 entgegen.



Für Medienvertreter steht der Leiter der Pressestelle des

Polizeipräsidiums Koblenz vor Ort zur Verfügung, erreichbar unter

0261-103 50020 (H. Fachinger).



