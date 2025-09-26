Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin zu Fuß von der
Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.
Teilweise schwer verletzt wurde dessen 61-jährige getrennt lebende
Ehefrau, ein 41-jähriger enger Verwandter sowie ein 14-jähriges
Mädchen, ebenfalls aus dem näheren Verwandtenkreis.
Der dringend tatverdächtige, 66-jährige Mario A. aus Betzdorf,
verließ unmittelbar nach der Tat den Tatort und ist derzeit
unbekannten Aufenthalts. Die Polizei fahndet mit starken Kräften im
Bereich Betzdorf und Umgebung.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der flüchtige Täter die
Waffe, ein Messer, noch bei sich führt. Eine Gefährdung der
Bevölkerung erscheint vor dem Hintergrund, dass sich die Tat im
engeren familiären Umfeld ereignet hat, unwahrscheinlich, kann zum
derzeitigen Stand jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Sollte die gesuchte Person angetroffen werden, rät die Polizei
dringend davon ab, die Person anzusprechen.
Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/YhTgzGe eingesehen werden.
Hinweise nimmt die Polizei unter 02741/926 241 entgegen.
Für Medienvertreter steht der Leiter der Pressestelle des
Polizeipräsidiums Koblenz vor Ort zur Verfügung, erreichbar unter
0261-103 50020 (H. Fachinger).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt
