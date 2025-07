Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Frau in 57645 Nister (WW) - Gesucht wird nach der Michaela H. (47 Jahre)

Diese hat sich gegen 01:30 Uhr zu Fuß mit unbekannten Ziel von der Anschrift ihrer Angehörigen in Nister entfernt.



Sie wird als schlank, 175 cm groß und dunkelblond (lange Haare) beschrieben. Aktuell soll sie ein rotes Kleid tragen.



Es muss davon ausgegangen werden, dass die Vermisste sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, jedoch keine Gefahr gegenüber Dritten darstellt.

Seit der vergangenen Nacht befinden sich Kräfte der Feuerwehr und der Polizei im Sucheinsatz rund um den Ort Nister (Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde Hachenburg). Neben einer Drohne werden auch Suchhunde und ggf. auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten können unter Tel. 02662-9558110 an die Polizeiinspektion Hachenburg genmeldet werden.



