Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 22-Jährigen

Seit dem 28.06.2025 gegen 19.20 Uhr wird der 22-jährige Samson Carden M. vermisst. Zuletzt gesehen wurde er in Andernach. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.





Es ist möglich, dass er sich im Raum Düsseldorf aufhält.



Personenbeschreibung:



- ca. 175 cm groß

- blau-graue Augen

- rot-braune Haare / Bart

- bekleidet mit kurzer, schwarzer Hose, schwarze Daunenweste,

weißes U-Hemd, vermutlich weiße Sneaker, schwarze Basecap (alles

sehr verdreckt/schmutzig)



Ein Foto des Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Vjlreix



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156390.



