Öffentlichkeitsfahndung nach gewerbsmäßigem Diebstahl

Unter Vortäuschung von Kaufinteresse an hochpreisigen Markensonnenbrillen ließen sie sich Brillen aus der Auslage zeigen und lenkten die Mitarbeitenden des Geschäfts gezielt ab, um Ware im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages zu entwenden.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen. Es liegen Videoaufzeichnungen zu dem Täterpaar vor, die unter folgendem Link eingesehen werden können: https://s.rlp.de/7SnuyDW



Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen das Paar bekannt ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen:



Wie sie Ladendiebe erkennen und sich gegen sie schützen können, erfahren sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/ladendiebstahl/.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - PK'in Leonhard



Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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