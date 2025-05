Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruchsdiebstählen im Bereich Westerburg

Den Tätern wird vorgeworfen, im Zeitraum vom 26.10.2023 - 16.06.2024 in eine Bäckerei und zwei Metzgereien im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Westerburg eingebrochen zu sein. Bei einer der Taten konnten die Täter videografiert werden. Die Fotos sind im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/zDTyykS



Die Kriminalpolizei Montabaur bittet um Hinweise auf die Identität der beiden Täter. Diese können telefonisch unter der 02602-9226 0 oder an kimontabaur@polizei.rlp.de übersandt werden.



