Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Wissen

Am 16.06.2025 um 18:01 Uhr wurde durch zwei bislang unbekannte Täter (Mann und Frau) die Spendenbox im "ALDI", Güterbahnhof 4 in 57537 Wissen aufgebrochen, um die darin befindlichen Pfandbons für sich zu verwenden.





Diese hatten einen geschätzten Tauschwert von mindestens 75 Euro. Die Pfandbons sollten der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" bzw. ihrem Förderverein zu Gute kommen. Mit den finanziellen Mitteln des Fördervereins werden Spielmaterialien, Fördermaterialien und Spielgeräte angeschafft sowie Bildungsprojekte wie Selbstverteidigung und musikalische Früherziehung gefördert.



Besonders auffällig bei der Täterin sind zwei Tätowierungen, jeweils am rechten und linken Unterarm.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung der beiden Täter geführt, daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Fotos der beiden Täter sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/eDbAaK3



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742 9350 oder per Email an pwwissen.ermittlungen@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





