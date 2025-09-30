Neuwied (ots) -
Am Mittwoch, 05.02.2025 begab sich ein unbekannter männlicher Täter in den Expert Klein Markt in der Engerser Landstraße in Neuwied und entwendete dort einen hochwertigen Kaffeevollautomaten der Marke Jura (Modell Z 10) im Wert von über 2.000 Euro.
Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/vrz1hlj
Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0 entgegen.
Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Neuwied
