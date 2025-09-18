Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Lahnstein

1 in Lahnstein und sah sich zunächst nach potentiell stehlbaren Fahrrädern um, ohne in Kontakt mit den Mitarbeitern zu treten oder etwas zu kaufen.



Er verließ kurze Zeit später wieder das Geschäft. Gegen 18:09 Uhr am selben Tag betrat er dies erneut, bestieg ein in den Verkaufsräumen nahe des Ausgangs zur Ansicht ausgestelltes und ungesichertes, hochwertiges E-Mountainbike und fuhr damit aus dem Geschäft.



Fotos des bislang unbekannten Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/RzgZd7c



Hinweise bitte an die Polizei Lahnstein unter der Telefonnummer 02621/9130.



